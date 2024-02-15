مباشر كأس العالم شاطئية – الإمارات (2)-(0) مصر.. الهدف الثاني

الخميس، 15 فبراير 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإمارات ومصر، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم للكرة الشاطئية.

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ق. 9 علي محمد يسجل الهدف الثاني لـ الإمارات من ركلة جزاء جديدة.

ق. 10 إبراهيم حسن حارس منتخب مصر يتألق ويتصدى لكرة قوية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 1 هيثم كوستا يهدر هدفا محققا لمصر.

ق. 4 هدف أول للإمارات عن طريق وليد بيشر من ركلة جزاء.

بداية المباراة

كرة شاطئية مصر الإمارات
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