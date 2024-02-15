ربيعة: هدفنا تحقيق الفوز دائما ولا نفكر في عامل الأرض والجماهير

أعرب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن جاهزية الفريق لخوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الجزائري مساء غدا الجمعة بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال رامي ربيعة في المؤتمر الصحفي: "الأهلي جاهز لمواجهة شباب بلوزداد ونخوض مباراة الغد وهدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط".

وشدد "هدفنا دائما هو تحقيق الفوز وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد ضد بلوزداد".

وأوضح ربيعة "لا نفكر في عامل الأرض والجماهير ونمتلك الخبرات في منافسات سابقة، ولا يوجد ما يسمى بالثقة الزائدة قبل مواجهة بلوزداد".

واختتم رامي ربيعة تصريحاته "اللاعبون يتعاملون بكل جدية لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي ووسام أبو علي بجانب غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

وشهدت القائمة عودة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب كريم وليد.