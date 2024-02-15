ربيعة: هدفنا تحقيق الفوز دائما ولا نفكر في عامل الأرض والجماهير

الخميس، 15 فبراير 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

أعرب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن جاهزية الفريق لخوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق الجزائري مساء غدا الجمعة بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال رامي ربيعة في المؤتمر الصحفي: "الأهلي جاهز لمواجهة شباب بلوزداد ونخوض مباراة الغد وهدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط".

أخبار متعلقة:
الأهلي يكشف تفاصيل انتقال عمرو خالد بيبو للدوري السويسري لمواجهة شباب بلوزداد.. بعثة الأهلي تصل الجزائر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأسود أمام شباب بلوزداد لتعويض غياب ديانج وكوكا.. من هو مصطفى أبو الخير المنضم لقائمة الأهلي أمام بلوزداد

وشدد "هدفنا دائما هو تحقيق الفوز وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد ضد بلوزداد".

وأوضح ربيعة "لا نفكر في عامل الأرض والجماهير ونمتلك الخبرات في منافسات سابقة، ولا يوجد ما يسمى بالثقة الزائدة قبل مواجهة بلوزداد".

واختتم رامي ربيعة تصريحاته "اللاعبون يتعاملون بكل جدية لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي ووسام أبو علي بجانب غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

وشهدت القائمة عودة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب كريم وليد.

الأهلي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر مدرب بلوزداد: غيابات الأهلي لا تهمني.. وهذا ما سيصنع الفارق مؤتمر كولر: ندرك صعوبة مواجهة شباب بلوزداد مع تقارب المجموعة.. وأتابع قندوسي هوجو بروس: ندمت على العمل في الجزائر دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأسود أمام شباب بلوزداد تقرير: كيروش يتقدم باعتذاره عن عدم قيادة منتخب الجزائر البنزرتي يتقدم باستقالته من قيادة الوداد بعد خسارة جديدة في الدوري لمواجهة شباب بلوزداد.. بعثة الأهلي تصل الجزائر لتعويض غياب ديانج وكوكا.. من هو مصطفى أبو الخير المنضم لقائمة الأهلي أمام بلوزداد
أخر الأخبار
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يعود بتعادل ثمين في ثمن نهائي أبطال آسيا دقيقة | سعودي في الجول
التشكيل - صفقتا الإسماعيلي أساسيان.. وأحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا 3 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بلوزداد: غيابات الأهلي لا تهمني.. وهذا ما سيصنع الفارق 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابة عبد الشافي 8 دقيقة | الدوري المصري
بلدية المحلة يعود للانتصارات على ملعبه بهدف مرزوق أمام مودرن فيوتشر 16 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري أبطال آسيا - الهلال (0) - (0) ساباهان.. حذر متبادل 21 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - نتائج قرعة ربع نهائي دوري الرجال 2023-24 45 دقيقة | كرة طائرة
منتخب مصر: لا نضع نتائج معسكر مارس في حسباننا.. وتلك أهمية المعسكر بالنسبة لنا 45 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما