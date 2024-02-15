انتهت في الدوري - بلدية المحلة (1) - (0) مودرن فيوتشر.. فوز الملكي

يلعب مودرن فيوتشر بقيادة مدربه الجديد تامر مصطفى أمام بلدية المحلة ضمن الجولة 12 من الدوري العام.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمتابعة مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة.

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انتهت

ق 90: بطاقة حمراء لعبد الرحمن جمال

ق52 تسديدة صاروخية من غنام محمد ينقذها محمود ماهر

ق48 عبد الكبير الوادي يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعد انفراد تام

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 الهدف الأول عن طريق إسلام مرزوق بعد تسديدة قوية

ق20 رأسية من محمد أميسي لاعب بلدية المحلة من داخل منطقة الــ 6 ياردات ابعدها محمود جنش من منتصف مرماه.

ق18تسديدة على الطاير من كاجالي دراميه لاعب مودرن فيوتشر من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس البلدية محمود ماهر من أسفل يسار مرماه.

ق8 ركلة ركنية لبلدية المحلة من جهة اليمين نفذها علاء يحيي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها مروان محسن عن مناطق الخطورة.

ق5 عرضية من جوناثان نجويم إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها انتهت بخطأ لدفاعات بلدية المحلة.

انطلاق المباراة