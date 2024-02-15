علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام

كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم عن كواليس التعاقد مع حسام حسن لتدريب منتخب مصر، وكذلك أسباب عدم ظهور حازم إمام في الفترة الماضية.

وقال علام عبر قناة إي تي سي: "حازم إمام يعاني من دور برد شديد يمنعه من مباشرة مهام عمله في اتحاد الكرة، وتأثر بشكل كبير بخروج منتخب مصر من أمم إفريقيا".

وأشار "حازم إمام مريض بشدة لدرجة أنه لا يرد على اتصالاتي".

وأضاف "حازم إمام أخبرني أنه لم يوفق في فعل ما هو مطلوب من منتخب مصر والفوز بكأس الأمم".

وواصل "محمد يوسف لم يرحل عن اتحاد كرة القدم وسيكون له بعض المهام الأخرى في الفترة المقبلة".

وشدد "اتحاد الكرة يدعم حسام حسن بشكل كامل مع منتخب مصر، حسام حسن تأخر فترة طويلة عن تولي تدريب منتخب مصر".

وأوضح "وقت الاتصال مع هيرفي رينار كان المقترح أن يتولى تدريب مصر عقب نهاية مشاركته مع منتخب فرنسا للسيدات في الأولمبياد لكني رفضت بشكل قاطع وبمجرد طرح اسم حسام حسن تمت الموافقة عليه بالأغلبية".

واستكمل "حازم إمام ومحمد بركات تواصلا مع حسام وإبراهيم حسن لتقديم التهنئة لهما بعد تدريب منتخب مصر".

وأكد "حسام حسن رفض وضع أي شرط جزائي في تعاقده مع منتخب مصر ولم يتفاوض في أي شيء لأنه يعتبر المنتخب مثل بيته".

وأتم تصريحاته "المفاوضات مع فيتوريا لا تزال مستمرة بشأن الشرط الجزائي وقريبا سنصل لحل يرضي الطرفين".