مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2) (0) سوسيداد.. جوووول الثااااني
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 22:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 70: جووووول الثااني.. باركولا يسجل الثاني بعد مجهود فردي
ق 64: العارضة تمنع صاروخية مبابي من خارج منطقة الجزاء.
ق 58: جوووووووول مبابي يسجل الأول بمتابعة لرأسية ماركينيوس.
ق 55: تسديدة من مبابي ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: العارضة تمنع الأول بتسديدة صاروخية من ميرينو.
ق 35: رأسية باركولا تمر أعلى العارضة
ق 26: ديميبيلي ينفرد ويتوغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية جاءت في الشباك الخارجية.
ق 21: رأسية سيلفا تمر بجوار قائم دوناروما
ق 7: انفراد لمبابي وتسديدة أرضية يمنعها الحارس ببراعة
بداية اللقاء