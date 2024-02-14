مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2) (0) سوسيداد.. جوووول الثااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 70: جووووول الثااني.. باركولا يسجل الثاني بعد مجهود فردي

ق 64: العارضة تمنع صاروخية مبابي من خارج منطقة الجزاء.

ق 58: جوووووووول مبابي يسجل الأول بمتابعة لرأسية ماركينيوس.

ق 55: تسديدة من مبابي ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: العارضة تمنع الأول بتسديدة صاروخية من ميرينو.

ق 35: رأسية باركولا تمر أعلى العارضة

ق 26: ديميبيلي ينفرد ويتوغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية جاءت في الشباك الخارجية.

ق 21: رأسية سيلفا تمر بجوار قائم دوناروما

ق 7: انفراد لمبابي وتسديدة أرضية يمنعها الحارس ببراعة

بداية اللقاء