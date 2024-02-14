مباشر أبطال أوروبا – لاتسيو (1)-(0) بايرن.. جوووووول الأول

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لاتسيو الإيطالي ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ لاتسيو دوري أبطال أوروبا
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