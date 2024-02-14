انتهت أبطال أوروبا – لاتسيو (1)-(0) بايرن.. خسارة البافاري

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لاتسيو الإيطالي ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز لاتسيو

انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا لاتسيو
نرشح لكم
توخيل: أعتقد أننا خسر بايرن ميونيخ المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها كين: نمر بأسبوع صعب.. ظهرنا بطاقة وثقة أقل ضد لاتسيو ثنائية مبابي وباركولا تهدي باريس سان جيرمان انتصارا على ريال سوسيداد طرد يقلب المباراة.. لاتسيو ينتصر على بايرن والحسم في ألمانيا انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2) (0) سوسيداد.. فوز بثنائية تشكيل أبطال أوروبا - عودة مبابي لقيادة باريس سان جيرمان.. وثنائي في هجوم سوسيداد تشكيل أبطال أوروبا - هاري كين يقود هجوم بايرن ضد لاتسيو فودين يسهب في الإشادة بـ دي بروين
أخر الأخبار
توخيل: أعتقد أننا خسر بايرن ميونيخ المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البنزرتي يتقدم باستقالته من قيادة الوداد بعد خسارة جديدة في الدوري 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 36 دقيقة | منتخب مصر
كين: نمر بأسبوع صعب.. ظهرنا بطاقة وثقة أقل ضد لاتسيو 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ثنائية مبابي وباركولا تهدي باريس سان جيرمان انتصارا على ريال سوسيداد ساعة | دوري أبطال أوروبا
طرد يقلب المباراة.. لاتسيو ينتصر على بايرن والحسم في ألمانيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
لاعبو منتخب فلسطين يكرمون أنس جابر ساعة | الوطن العربي
كرة طائرة - اكتمال تصنيف دور الـ 8 بالدوري.. وموعد القرعة 2 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 خبر في الجول - نهائي كأس مصر في السعودية.. ومصدر من اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد