مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) بيراميدز.. هدف غير محتسب
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 18:36
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على زد ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.
وخاض بيراميدز 8 مباريات ويتواجد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما زد في المركز الثاني بـ 19 نقطة من 10 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-----------------------
ق4 هدف غير محتسب لشادي حسين
عمرو حسام يبدأ في حراسة المرمى بدلا من علي لطفي الذي تعرض للإصابة في الإحماء
انطلاق المباراة
نرشح لكم
حمدي زكي: الضغوط كبيرة على طلائع الجيش هذا الموسم فوز أول يحمل رقم 20.. إنبي ينتصر على المقاولون برأسية كالوشا ويتصدر مؤقتا التعادل يعطل الاتحاد وطلائع الجيش في الدوري التشكيل - الشناوي يعود لحراسة مرمى بيراميدز.. وزيكو وشادي يقودان هجوم زد اتحاد الكرة يُكرم الحكام والمسؤولين المشاركين في أمم إفريقيا 2023 انتهت في الدوري - الاتحاد (2) - (2) طلائع الجيش.. المقاولون (0) - (1) إنبي الونش يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح التشكيل - ثلاثي هجومي يقود طلائع الجيش أمام الاتحاد