مباشر الدوري المصري - زد (0)-(0) بيراميدز.. هدف غير محتسب

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

يحل بيراميدز ضيفا على زد ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.

وخاض بيراميدز 8 مباريات ويتواجد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما زد في المركز الثاني بـ 19 نقطة من 10 مباريات.

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ق4 هدف غير محتسب لشادي حسين

عمرو حسام يبدأ في حراسة المرمى بدلا من علي لطفي الذي تعرض للإصابة في الإحماء

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز زد
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