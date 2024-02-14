التشكيل - الشناوي يعود لحراسة مرمى بيراميدز.. عادل وصبحي بديلان أمام زد

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز ضد المصري

يعود أحمد الشناوي لحراسة مرمى بيراميدز من جديد أمام زد ضمن مباريات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة حرمته من المشاركة خلال الفترة الأخيرة قبل أن ينضم لمنتخب مصر في أمم إفريقيا.

ويجلس الثنائي إبراهيم عادل ورمضان صبحي على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام زد.

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ويقود الثنائي فخري لاكاي ومروان حمدي هجوم بيراميدز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي.

دكة البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود عبد العاطي - أحمد توفيق - محمد رضا - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس.

ويحل بيراميدز في المركز الخامس برصيد 17 نقطة من 8 مباريات خاضهم الفريق.

بينما يحتل زد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.

بيراميدز زد الدوري المصري
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