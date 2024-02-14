معين الشعباني يتولى تدريب أحد فرق الدوري المغربي

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

معين الشعباني - المصري - الصورة من حساب المصري

أعلن نادي نهضة بركان المغربي تعيين المدرب التونسي معين الشعباني كمدير فني للفريق.

ويتولى الشعباني قيادة نهضة بركان خلفا لأمين الكرمة.

ووقع الشعباني على عقد يربطه بنهضة بركان لمدة موسم ونصف.

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ووصل معين إلى المغرب رفقة مساعده التونسي مجدي التراوي، من أجل إتمام إجراءات تعاقده مع نهضة بركان.

ويحتل نهضة بركان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي.

في أكتوبر الماضي، أعلن نادي الترجي التونسي عن رحيل مدربه معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي عن منصبيهما في الفريق.

وكانت هذه ولاية الشعباني الثانية كمدير فني للترجي، حيث سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا معه مرتين في 2017 و2018 في الولاية الأولى.

الولاية الثانية بدأت في مايو 2023، بعد تجربتين في الدوري المصري مع المصري البورسعيدي ثم سيراميكا كليوباترا.

معين الشعباني نهضة بركان
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