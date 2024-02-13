انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3)-(1) كوبنهاجن.. انتصار ثمين

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

سيلفا - مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على كوبنهاجن ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90+3 فودين يسجل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية

ق75 هالاند يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد رأسية متقنة

ق69 تسديدة صاروخية من جيرمي دوكو يتصدى لها حارس كوبنهاجن

ق60 تسديدة قوية من ماتسون تمر بجوار مرمى مانشستر سيتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق32 هدف التعادل لنادي كوبنهاجن بعد خطأ من إيدرسون حارس مانشستر سيتي

ق11 جوووووووول دي بروين

ق3 ضربة رأسية خطيرة من كيفين دي بروين تمر بجوار المرمى بقليل

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي
نرشح لكم
بيلد: بايرن يواجه خطر الحرمان من جماهيره في دوري الأبطال ساري: الجحيم ينتظرنا في ألمانيا توخيل: أعتقد أن بايرن ميونيخ خسر المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها كين: نمر بأسبوع صعب.. ظهرنا بطاقة وثقة أقل ضد لاتسيو ثنائية مبابي وباركولا تهدي باريس سان جيرمان انتصارا على ريال سوسيداد طرد يقلب المباراة.. لاتسيو ينتصر على بايرن والحسم في ألمانيا انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2) (0) سوسيداد.. فوز بثنائية انتهت أبطال أوروبا – لاتسيو (1)-(0) بايرن.. خسارة البافاري
أخر الأخبار
نقل مباريات الهلال في الدوري السعودي إلى المملكة أرينا 17 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر - انطلاق مؤتمر تقديم حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر 22 دقيقة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأسود أمام شباب بلوزداد 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقارير: إدارة الوداد ترفض استقالة البنزرتي 48 دقيقة | الوطن العربي
الكشف عن موقف براهيم دياز من المشاركة أمام رايو ساعة | الدوري الإسباني
بيلد: بايرن يواجه خطر الحرمان من جماهيره في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنبي: زياد كمال سيكون أحد لاعبي الزمالك المميزين.. وسبب رفض بيع كالوشا ساعة | الدوري المصري
مهاجم الجزائر يتدرب مع أجاكسيو.. والنادي يوضح موقفه من ضمه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما