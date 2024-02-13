انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3)-(1) كوبنهاجن.. انتصار ثمين
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 22:00
كتب : FilGoal
يحل مانشستر سيتي ضيفا على كوبنهاجن ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن.
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نهاية المباراة
ق90+3 فودين يسجل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية
ق75 هالاند يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد رأسية متقنة
ق69 تسديدة صاروخية من جيرمي دوكو يتصدى لها حارس كوبنهاجن
ق60 تسديدة قوية من ماتسون تمر بجوار مرمى مانشستر سيتي
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نهاية الشوط الأول
ق45 بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق32 هدف التعادل لنادي كوبنهاجن بعد خطأ من إيدرسون حارس مانشستر سيتي
ق11 جوووووووول دي بروين
ق3 ضربة رأسية خطيرة من كيفين دي بروين تمر بجوار المرمى بقليل
انطلاق المباراة