مباشر أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(0) ريال مدريد.. محاولة من رودريجو

لاعب سان جيرمان: لا نتحدث عن مستقبل مبابي

جوارديولا: لا نطلب من هالاند تسجيل الأهداف

كروس يكشف موقفه من الاعتزال والعودة لمنتخب ألمانيا.. ورده على صافرات السعودية