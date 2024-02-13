مباشر أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(0) ريال مدريد.. محاولة من رودريجو

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - فينيسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة آر بي لايبزج الألماني ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 23: محاولة من رودريجو

ق 10: لونين ينقذ الأول

ق 2: هدف غير محتسب بسبب التسلل

انطلاق المباراة

لايبزج ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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