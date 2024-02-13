انتهت أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي

بثلاثية في كوبنهاجن ورقم قياسي لـ فودين.. مانشستر سيتي يضع قدما في ربع النهائي

عودة بانتصار من ألمانيا.. رائعة دياز تهدي ريال مدريد الفوز على لايبزج

تشكيل أبطال أوروبا – دياز يقود هجوم ريال مدريد ضد لايبزج.. وغياب بيلينجهام

لاعب سان جيرمان: لا نتحدث عن مستقبل مبابي