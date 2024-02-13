انتهت أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

براهيم دياز - هدف ريال مدريد في لايبزج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة آر بي لايبزج الألماني ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 84: حيدرا يسدد بقوة ولونين يتألق

ق 72: فينيسيوس يهدر الثاني بتسديدة في العارضة

ق 63: رودريجو يهدر الثاني

ق 49: جووووووول دياز والأول

ق 23: محاولة من رودريجو

ق 10: لونين ينقذ الأول

ق 2: هدف غير محتسب بسبب التسلل

انطلاق المباراة

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا لايبزج
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