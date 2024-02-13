انتهت أبطال أوروبا - لايبزج (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة آر بي لايبزج الألماني ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد
ق 84: حيدرا يسدد بقوة ولونين يتألق
ق 72: فينيسيوس يهدر الثاني بتسديدة في العارضة
ق 63: رودريجو يهدر الثاني
ق 49: جووووووول دياز والأول
ق 23: محاولة من رودريجو
ق 10: لونين ينقذ الأول
ق 2: هدف غير محتسب بسبب التسلل
انطلاق المباراة
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