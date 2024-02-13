ماركا: استبعاد كلوب من تدريب كلوب.. و3 آخرين مرشحين

استبعد نادي برشلونة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني رحيله في نهاية الموسم الجاري عقب الهزيمة من فياريال 5-3 في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدير الفني الألماني الذي أعلن رحيله من ليفربول بنهاية الموسم الحالي تم استبعاده من المرشحين بسبب تصميمه على الحصول على راحة من التدريب في الموسم القادم.

وأفادت الصحيفة أن تياجو موتا المدير الفني الحالي لبولونيا الإيطالي لم يكن من المرشحين من قبل أبدا.

وهذا ما أكده ديكو المدير الرياضي لبرشلونة من قبل في حوار مع صحيفة "لا فانجوارديا" الإسبانية.

وقال ديكو: "لا أتابع عمل موتا كثيرا لأنه في فريق إيطالي لا أشاهده عادة، أنا أتابع ماركيز لأنه هنا، إنه مدرب شاب ينمو في مواجهة الصعوبات، وجوده هنا سيجعله مدربا أفضل".

ويظل هانسي فليك أحد المرشحين لتدريب الفريق حسب ماركا.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فليك يعبجه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.