رويز: هكذا مستقبل مبابي.. وموقفه من المشاركة ضد سوسيداد

كشف فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان مستقبل زميله كيليان مبابي وموقفه من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال رويز خلال المؤتمر الصحفي: "مبابي سيقرر مستقبله، نحن لا نتحدث عن ذلك أبدا، بل نتكلم فقط عن كرة القدم".

وأضاف "كل ما يسيطر علينا الآن في غرفة تغيير الملابس هو مباراة ريال سوسيداد".

وأنهى حديثه قائلا: "مبابي تلقى ضربة، لكن شارك في التدريبات الإثنين المقبل والآن هو جاهز للعب وسيخوض مباراة عظيمة".

وأكد لويس إنريكي مدرب باريس من قبل أن مبابي سيكون جاهزا للعب.

وشاهد مبابي فوز فريقه على ليل يوم السبت في الدوري الفرنسي من على مقاعد البدلاء بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة في الكاحل.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نقلتها شبكة راديو مونت كارلو: "كيليان مبابي بخير، لكننا لم نرغب في المخاطرة به أمام ليل".

وأضاف "لو كانت مباراة نهائية لدفعت به، لكنه سيكون جاهزا بنسبة 100٪ لمباراة ريال سوسيداد".

وتعرض مبابي للإصابة في الكاحل ضد ستاد بريست في ثمن نهائي كأس فرنسا الأربعاء الماضي.