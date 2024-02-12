مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(0) تشيلسي.. جوووول

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 30 جووووول جيفرسون ليرما يسجل الأول لبالاس

بداية المباراة

نيكولاس جاكسون الدوري الإنجليزي تشيلسي
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