تقرير: "زيلينسكي يا سلام" أتم الفحص الطبي في إنتر

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

بيوتر زيلينسكي - نابولي وليفربول

أتم بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الفحوصات الطبية استعدادا للانضمام إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد اللاعب البولندي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بالفعل أنهى الفحوصات الطبية وسيوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم.

أخبار متعلقة:
سيبقى كما هو.. رفض مقترح الـ18 فريقا في الدوري الإيطالي كروس يكشف موقفه من الاعتزال والعودة لمنتخب ألمانيا.. ورده على صافرات السعودية قناة الزمالك تعلن إذاعة قمة الشباب ضد الأهلي المحكمة الرياضية الدولية ترفض دعوى هشام حطب وتؤيد إجراءات الأولمبية المصرية واتحاد الفروسية

وأفادت الصحيفة أن سيكون بند لتمديد العقد لموسم إضافي وسيحصل زيلينسكي على 4 ملايين يورو في الموسم.

وقال جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر من قبل لشبكة "دازن" إيطاليا: "لقد أخبرنا نابولي أننا في مفاوضات مع زيلينسكي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر".

واختتم "سنرى كيف تتقدم المفاوضات وما إذا كان سنحقق ذلك".

ودخل زيلينسكي في خلافات مع أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي الجنوبي بسبب عدم موافقته على تجديد تعاقده مع نابولي.

وقرر نابولي استبعاد لاعب الوسط عن قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأتت شهرة زيلينسكي في الوطن العربي بسبب التعليق الشهير لفارس عوض على مباراة نابولي ضد أودينيزي الموسم الماضي عندما كان يبني البارتينوبي فرصة وبسبب السلاسة في الخروج بالكرة ألقى تعليقه الشهير ومن ضمنه "زيلينسكي يا سلام".

وانتهت الفرصة بتسجيل الهدف الثالث لنابولي عن طريق إلماس ليحصل كل من شارك في الهجمة على شهرة واسعة.

وفي حال رحيل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما فسيكون ثالث من يخرج منذ وقت التعليق الشهير، فرحل من قبله لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق.

وكذلك انتقل إليف إلماس مسجل الهدف نفسه إلى لايبزج الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي نابولي بيوتر زيلينسكي
نرشح لكم
سيبقى كما هو.. رفض مقترح الـ18 فريقا في الدوري الإيطالي موندو ديبورتيفو تكشف موقف مشاركة أراوخو ضد سيلتا فيجو مؤتمر أنشيلوتي: هكذا أقنع اللاعبين بتغيير مراكزهم.. ولهذا السبب هذا أفضل مواسمي دي ليخت غاضبا من عدم مشاركاته: أنا في أفضل حالاتي بوكيتينو: جماهير تشيلسي لا تحبني لهذا السبب رومانو: طارمي يستعد لإجراء الفحص الطبي في إنتر سكاي: هالر رفض الرحيل عن دورتموند خلال كأس الأمم حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث أثناء السفر لمواجهة لايبزج
أخر الأخبار
تقرير: "زيلينسكي يا سلام" أتم الفحص الطبي في إنتر 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيبقى كما هو.. رفض مقترح الـ18 فريقا في الدوري الإيطالي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
كروس يكشف موقفه من الاعتزال والعودة لمنتخب ألمانيا.. ورده على صافرات السعودية 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قناة الزمالك تعلن إذاعة قمة الشباب ضد الأهلي 49 دقيقة | الكرة المصرية
المحكمة الرياضية الدولية ترفض دعوى هشام حطب وتؤيد إجراءات الأولمبية المصرية واتحاد الفروسية 50 دقيقة | رياضات أخرى
موندو ديبورتيفو تكشف موقف مشاركة أراوخو ضد سيلتا فيجو 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أنشيلوتي: هكذا أقنع اللاعبين بتغيير مراكزهم.. ولهذا السبب هذا أفضل مواسمي ساعة | الكرة الأوروبية
تصل إلى إيقاف 5 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.. معاقبة 6 من لاعبي منتخب السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد