تقرير: "زيلينسكي يا سلام" أتم الفحص الطبي في إنتر

أتم بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الفحوصات الطبية استعدادا للانضمام إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد اللاعب البولندي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بالفعل أنهى الفحوصات الطبية وسيوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم.

وأفادت الصحيفة أن سيكون بند لتمديد العقد لموسم إضافي وسيحصل زيلينسكي على 4 ملايين يورو في الموسم.

وقال جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر من قبل لشبكة "دازن" إيطاليا: "لقد أخبرنا نابولي أننا في مفاوضات مع زيلينسكي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر".

واختتم "سنرى كيف تتقدم المفاوضات وما إذا كان سنحقق ذلك".

ودخل زيلينسكي في خلافات مع أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي الجنوبي بسبب عدم موافقته على تجديد تعاقده مع نابولي.

وقرر نابولي استبعاد لاعب الوسط عن قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأتت شهرة زيلينسكي في الوطن العربي بسبب التعليق الشهير لفارس عوض على مباراة نابولي ضد أودينيزي الموسم الماضي عندما كان يبني البارتينوبي فرصة وبسبب السلاسة في الخروج بالكرة ألقى تعليقه الشهير ومن ضمنه "زيلينسكي يا سلام".

وانتهت الفرصة بتسجيل الهدف الثالث لنابولي عن طريق إلماس ليحصل كل من شارك في الهجمة على شهرة واسعة.

وفي حال رحيل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما فسيكون ثالث من يخرج منذ وقت التعليق الشهير، فرحل من قبله لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق.

وكذلك انتقل إليف إلماس مسجل الهدف نفسه إلى لايبزج الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.