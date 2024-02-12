مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) هاتاي.. جووووول تريزيجيه

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الجولة الـ 25 من الدوري التركي.

محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
مدافع مانشستر يونايتد: الانتصارات المتتالية تمنحنا الثقة تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة هاتاي سبور بنزيمة قد يغيب عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا "لدينا أشياء مشتركة".. سوسيداد يمدد تعاقده مع كوبو

ق 49: جووووول تريزيجيه برأسية بعد عرضية من توماس مونييه

نهاية الشوط الأول

ق35. العارضة تمنع تريزيجيه من تسجيل هدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق5. بطاقة صفراء لتريزيجيه لمحاولة التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور
نرشح لكم
حمدي فتحي ضمن فريق الأفضل لشهر ديسمبر بالدوري القطري تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة هاتاي سبور مصطفى محمد ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 للدوري الفرنسي مدرب نانت: شعرت بإصرار كبير من مصطفى محمد عقب عودته سجل هدفا رائعا وصنع آخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد تولوز ضربة حرة أخرى.. مصطفى محمد يسجل ويصنع في فوز نانت على تولوز انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2)-(1) تولوز مصطفى محمد أساسي أمام تولوز
أخر الأخبار
كأس آسيا - رباعي قطري وثنائي أردني ضمن فريق الأفضل.. وغياب التعمري 23 دقيقة | آسيا
تقرير: كورينثيانز ينجح في ضم إيجور كورونادو 34 دقيقة | سعودي في الجول
حمدي فتحي ضمن فريق الأفضل لشهر ديسمبر بالدوري القطري 57 دقيقة | المحترفون
آس: تشافي قد يرحل عن برشلونة قبل نهاية الموسم ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) هاتاي.. جووووول تريزيجيه ساعة | المحترفون
مدافع مانشستر يونايتد: الانتصارات المتتالية تمنحنا الثقة ساعة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة هاتاي سبور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بنزيمة قد يغيب عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد