مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) هاتاي.. جووووول تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الجولة الـ 25 من الدوري التركي.

محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.

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ق 49: جووووول تريزيجيه برأسية بعد عرضية من توماس مونييه

نهاية الشوط الأول

ق35. العارضة تمنع تريزيجيه من تسجيل هدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق5. بطاقة صفراء لتريزيجيه لمحاولة التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل