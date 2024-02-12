مواعيد مباريات الإثنين 12 فبراي 2024 - تشيلسي ويوفنتوس.. ودوري إسباني

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 10:21

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد كريستال بالاس

تختتم اليوم مباريات الجولات بالدوريات الأوروبية المختلفة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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كريستال بالاس × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ألميريا × أتليتك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × أودينيزي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري البرتغالي

أروكا × بورتو.. 10:15 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري التركي

طرابزون سبور × هاتاي سبور.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مواعيد مباريات الإثنين
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