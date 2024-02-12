مواعيد مباريات الإثنين 12 فبراي 2024 - تشيلسي ويوفنتوس.. ودوري إسباني
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 10:21
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولات بالدوريات الأوروبية المختلفة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
ألميريا × أتليتك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
يوفنتوس × أودينيزي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري البرتغالي
أروكا × بورتو.. 10:15 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري التركي
طرابزون سبور × هاتاي سبور.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
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