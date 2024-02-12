مواعيد مباريات الإثنين 12 فبراي 2024 - تشيلسي ويوفنتوس.. ودوري إسباني

تشافي: مباراة غرناطة هي ملخص لموسم برشلونة.. ولن نستسلم حتى النهاية

كلاهما فرط في الفوز.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في مباراة مثيرة

انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(3) غرناطة

إشبيلية يفوز على أتليتكو مدريد ويحقق انتصاره الأول منذ بداية العام

تشكيل برشلونة - عودة شتيجن.. وكريستنسن وسط ملعب من جديد ضد غرناطة

خرج وهو يبكي.. إصابة قوية لموراتا في الركبة

كارباخال يجيب على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو

الدوري الإسباني ودوري الأبطال.. مباريات هامة سيفقد ريال مدريد فيها بيلينجهام