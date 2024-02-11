مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) غرناطة.. الشوط الثاني
الأحد، 11 فبراير 2024 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد غرناطة في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43. جووووول التعادل لغرناطة عن طريق ريكارد سانشيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق41. إنقاذ من على خط المرمى للاعب غرناطة لفرصة محققة من ليفاندوفسكي.
ق14. جوووول أول لبرشلونة عن طريق لامين جمال مستغلا عرضية من جواو كانسيلو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك مباشرة.
بداية المباراة بعد قليل
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