مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) مانشستر يونايتد.. جووووول هويلوند

الأحد، 11 فبراير 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - ماجواير - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

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بداية المباراة

مانشستر يونايتد
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