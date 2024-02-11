انتهت في الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(2) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

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ق 86 جوووول مكتوميناي يقتنص التقدم بعد تمريرة من دالوت

ق 67 جووول التعادل من دوجلاس لويز

ق 17 هويلوند يسجل الهدف الأول بعد ركنية هيأها له ماجواير بالرأس

بداية المباراة