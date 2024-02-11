انتهت في الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(2) مانشستر يونايتد
الأحد، 11 فبراير 2024 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
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ق 86 جوووول مكتوميناي يقتنص التقدم بعد تمريرة من دالوت
ق 67 جووول التعادل من دوجلاس لويز
ق 17 هويلوند يسجل الهدف الأول بعد ركنية هيأها له ماجواير بالرأس
بداية المباراة
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