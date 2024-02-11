مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(4) أرسنال.. الشوط الثاني

يحل أرسنال ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما وست هام ثامنا بـ 36 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق47 جوووووول تروسارد يسجل الرابع

ق43 جووووووول جابرييل

ق41 جووووووول ساكا من ركلة جزاء

ق38 ركلة جزاء لساكا

ق36 ساكا يهدر مجددا

ق35 ساكا يهدر فرصة محققة للتسجيل

ق32 جووووووول ساليبا

ق23 تسديدة رائعة من تروسارد لكن أريولا يتألق

ق22 رأسية تروسارد أعلى العارضة

ق19 تسديدة من بوين ولكن سهلة في يد رايا

ق10 ضغط من أرسنال بحثا عن الأول

انطلاق المباراة