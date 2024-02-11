مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(2) أرسنال.. جوووول ساكا
الأحد، 11 فبراير 2024 - 15:54
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما وست هام ثامنا بـ 36 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق41 جووووووول ساكا من ركلة جزاء
ق38 ركلة جزاء لساكا
ق36 ساكا يهدر مجددا
ق35 ساكا يهدر فرصة محققة للتسجيل
ق32 جووووووول ساليبا
ق23 تسديدة رائعة من تروسارد لكن أريولا يتألق
ق22 رأسية تروسارد أعلى العارضة
ق19 تسديدة من بوين ولكن سهلة في يد رايا
ق10 ضغط من أرسنال بحثا عن الأول
انطلاق المباراة
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