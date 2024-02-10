عموتة: هناك لاعبون لا يتدربون مع فرقهم ثم يتم اتهامي

اعترف الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن أن هناك لاعبون لا يتدربون مع فرقهم ثم يتم اتهامه.

وخسر منتخب الأردن 3-1 من منافسه قطر في نهائي كأس آسيا 2023 المقام في قطر.

وقال المدير الفني المغربي للصحفيين عقب المباراة: "هناك لاعبون لا يتدربوا مع أنديتهم بسبب مشاكل داخلية، لكن عندما ينضمون إلى المنتخب يتم اتهامي ونترك الأسباب الأساسية".

وأضاف "يجب أن يتدرب اللاعبين مع أنديتهم ليحافظوا على مستواهم الفني والبدني".

وتابع "توقيت ركلات جزاء قطر كان صعبا وكان من الممكن تفاديها، لكن عبد الله نصيب قدم بطولة جيدة".

وواصل "عندما أحرزنا هدف التعادل وبدأنا في اكتساب الثقة حصل منتخب قطر على ركلة الجزاء الثانية".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نركز على مثل هذه التفاصيل، لكن تطورنا بصورة كبيرة ولعبنا بطولة رائعة".

قطر بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2019 والتي حققتها على حساب اليابان.

وحاز أكرم عفيف على جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف.

وسجل عفيف هاتريك من 3 ركلات جزاء في النهائي قادته لرفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف وخطف صدارة ترتيب الهدافين من العراقي أيمن حسين.

ويعد عفيف الأكثر مساهمة في الأهداف بالنسخة الحالية للبطولة برصيد 11 مساهمة بتسجيل 8 وصناعة 3.

أصبح العنابي خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام السعودية إذا حقق اللقب.

وتوقف مشوار الأردن الشجاع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسًى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.

وسجل النهائي الحضور الأكبر في تاريخ نهائيات كأس آسيا بتواجد 86492 مشجعا في استاد لوسيل.

كما كتبت النسخة الحالية الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولة كرقم قياسي تخطى المليون ونصف مشجع في المدرجات طيلة 51 مباراة.

video:1