مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0) (0) الكونغو.. مهاجم بيراميدز يهدر

السبت، 10 فبراير 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - الكونغو الديمقراطية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في مباراة المركز الثالث لكأس أمم إفريقيا 2023.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 88: ماييلي يهدر بغرابة بتسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيسر

ق 84: مفالا يهدر فرصة محققة لجنوب إفريقيا والحارس يتصدى

ق 75: سانشيل مبيما في مواجهة المرمى يسدد أعلى العارضة بغرابة

ق 65: خطأ فادح من ويليامز بعد سقوط الكرة من يده، لم يستغله لاعبو الكونغو وتسديدة كاتومبا تمر بجوار القائم

ق 60: ميشاك إيليا يسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة يتصدى لها ويليامز بثبات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تغيير اضطراري بمشاركة ميشاك إيليا بدلا من بونجوندا

بداية اللقاء

جنوب إفريقيا الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا
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