مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) جيرونا.. جوووول أول

السبت، 10 فبراير 2024 - 19:33

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أتليتكو

تغطية FilGoal.com لقمة الصدارة بين ريال مدريد وجيرونا في الأسبوع 24 من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

----

ق 6 جوووول الافتتاح المبكر من فينيسيوس

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني جيرونا
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - بلا قلوب دفاع.. كيف تعامل أنشيلوتي مع الغيابات في موقعة الصدارة مؤتمر تشافي: وصيت الإدارة بتجديد عقد سيرجي روبيرتو.. وجافي يتعافى أسرع من المتوقع بلا أي قلب دفاع.. ريال مدريد يعلن إصابة روديجير الأولى في إسبانيا.. سانتياجو بيرنابيو يستضيف مباراة من دوري كرة قدم الأمريكية بـ 2025 أنشيلوتي يكشف موقف ناتشو من المشاركة ضد جيرونا مؤتمر أنشيلوتي: هكذا أتعامل مع ابتعاد رودريجو عن التهديف.. والأمور ستعقد بالكارت الأزرق القرار النهائي.. اللجنة التأديبية ترد على برشلونة بشأن روكي ليفاندوفسكي يوضح أسباب تراجع برشلونة
أخر الأخبار
حازم إمام يعلن عبر في الجول نهاية أزمة مستحقاته المتأخرة مع الزمالك دقيقة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - فوز قاتل لـ توتنام.. وانتصار المتذيل وسقوط ولفرهامبتون 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) جيرونا.. جوووول أول 26 دقيقة | الدوري الإسباني
سحر عفيف يُبقى اللقب في قطر.. العنابي بطل آسيا 2023 بثلاثية ضد الأردن 37 دقيقة | آسيا
واضعا اسمه مع أساطير إيطاليا.. إيموبيلي يسجل في فوز لاتسيو على كالياري 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
3 رأسيات في غياب صلاح.. ليفربول يسترد الصدارة مؤقتا بالفوز على بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
هدف في الدقيقة 25 من الوقت بدل الضائع.. جماهير برلين تواصل الانتفاضة ضد الاستثمار ساعة | الكرة الأوروبية
في أول مباراة بعد العودة.. مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت ضد بوخوم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"