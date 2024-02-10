مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) جيرونا.. جوووول أول

تغطية FilGoal.com لقمة الصدارة بين ريال مدريد وجيرونا في الأسبوع 24 من الدوري الإسباني.

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ق 6 جوووول الافتتاح المبكر من فينيسيوس

بداية المباراة