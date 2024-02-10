انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) جيرونا

تغطية FilGoal.com لقمة الصدارة بين ريال مدريد وجيرونا في الأسبوع 24 من الدوري الإسباني.

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ق 61 الراااابع من رودريجو

ق 54 مرة أخرى بيلينجهام يسجل.. 3-0

ق 36 بيلينجهام ينفرد ويسجل بعد تمريرة من فينيسيوس.. 2-0

ق 6 جوووول الافتتاح المبكر من فينيسيوس

بداية المباراة