استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) بيرنلي.. نهاية الشوط الأول

جوارديولا: لغة أجسادنا كانت سيئة.. وهالاند كان مهملا

تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي ضد إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء

مؤتمر جوارديولا عن خصم 10 نقاط من إيفرتون عكس سيتي.. ونتائجه السيئة ضدهم

مؤتمر كلوب: صلاح يريد التدرب الأسبوع المقبل.. وسأركل من يسألني عن هذا الأمر