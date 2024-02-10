استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) بيرنلي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 10 فبراير 2024 - 16:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق 45+3: تسديدة مقصية من لويس دياز يتصدى لها الحارس بسهولة
ق 45: جوووول أوشيا يسجل التعادل لبيرنلي برأسية قوية
ق 38: لويس دياز يهدر فرصة الهدف الثاني المحقق بعد عرضية داروين
ق 31: جووووول أووووول.. جوتا برأسية يسكن الأول للريدز
ق 25: هدوء يسبق العاصفة
بداية المباراة
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