استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) بيرنلي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة مقصية من لويس دياز يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 45: جوووول أوشيا يسجل التعادل لبيرنلي برأسية قوية

ق 38: لويس دياز يهدر فرصة الهدف الثاني المحقق بعد عرضية داروين

ق 31: جووووول أووووول.. جوتا برأسية يسكن الأول للريدز

ق 25: هدوء يسبق العاصفة

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول بيرنلي
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