انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) بيرنلي.. فوز الريدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

ق 79: جووول داروين يسجل الثاالث لريدز

ق 66: انفراد جديد يضيع لبيرنلي كاد أن يعلن التعادل

ق 63: التعادل يضيع بغرابة على مرتين

ق 52: جوووول لويس دياز يحوّل عرضية إيليوت في الشباك

ق 46: خروج أرنولد ومشاركة إيليوت عوضا عنه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة مقصية من لويس دياز يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 45: جوووول أوشيا يسجل التعادل لبيرنلي برأسية قوية

ق 38: لويس دياز يهدر فرصة الهدف الثاني المحقق بعد عرضية داروين

ق 31: جووووول أووووول.. جوتا برأسية يسكن الأول للريدز

ق 25: هدوء يسبق العاصفة

بداية المباراة