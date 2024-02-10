انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) بيرنلي.. فوز الريدز
السبت، 10 فبراير 2024 - 16:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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انتهت
ق 79: جووول داروين يسجل الثاالث لريدز
ق 66: انفراد جديد يضيع لبيرنلي كاد أن يعلن التعادل
ق 63: التعادل يضيع بغرابة على مرتين
ق 52: جوووول لويس دياز يحوّل عرضية إيليوت في الشباك
ق 46: خروج أرنولد ومشاركة إيليوت عوضا عنه
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: تسديدة مقصية من لويس دياز يتصدى لها الحارس بسهولة
ق 45: جوووول أوشيا يسجل التعادل لبيرنلي برأسية قوية
ق 38: لويس دياز يهدر فرصة الهدف الثاني المحقق بعد عرضية داروين
ق 31: جووووول أووووول.. جوتا برأسية يسكن الأول للريدز
ق 25: هدوء يسبق العاصفة
بداية المباراة