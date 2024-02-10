مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (1) - (0) الأردن.. تغييران للعنابي
السبت، 10 فبراير 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
يلعب منتخب قطر أمام نظيره الأردن بنهائي كاس آسيا 2023 في نهائي عربي خالص مرتقب.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر أمام الأردن التي تقام على استاد لوسيل.
لمتابعة مباراة قطر والأردن دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
ـــــــــــــــــــ
ق 52: خروج حسن الهيدوس ومشاركة عبد العزيز حاتم وأسد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 هدف التعادل يضيع بعد تصدري رائع من برشم لتسديدة التعمري
ق22 أكرم عفيف يسجل الهدف الأول لمنتخب قطر من ركلة جزاء
ق19 تسديدة صاروخية من يزن النعيمات يتصدى لها مشعل برشم
ق15 سالم العجالين مدافع الأردن يبعد هجمة مرتدة خطيرة عن طريق المعز
ق5 فرصة أولى لمنتخب قطر عن طريق أكرم عفيف يبعدها دفاع الأردن
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن كأس آسيا - طريق منتخب الأردن إلى النهائي كأس آسيا - طريق منتخب قطر إلى النهائي تقرير: تعهدات خطية من سباهان الإيراني لتجنب أزمة جديدة أمام الهلال مواعيد مباريات السبت 10 فبراير - نهائي كأس آسيا.. والثالث والرابع في أمم إفريقيا تقرير: إلغاء ودية الأرجنتين ونيجيريا في الصين بسبب ميسي لاعب الأردن: نحلم بنهائي يليق بالكرة العربية قائد منتخب قطر: لم يراهن علينا أحد ببلوغ النهائي