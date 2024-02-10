مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (1) - (0) الأردن.. تغييران للعنابي

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

قطر - الأردن

يلعب منتخب قطر أمام نظيره الأردن بنهائي كاس آسيا 2023 في نهائي عربي خالص مرتقب.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر أمام الأردن التي تقام على استاد لوسيل.

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ق 52: خروج حسن الهيدوس ومشاركة عبد العزيز حاتم وأسد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 هدف التعادل يضيع بعد تصدري رائع من برشم لتسديدة التعمري

ق22 أكرم عفيف يسجل الهدف الأول لمنتخب قطر من ركلة جزاء

ق19 تسديدة صاروخية من يزن النعيمات يتصدى لها مشعل برشم

ق15 سالم العجالين مدافع الأردن يبعد هجمة مرتدة خطيرة عن طريق المعز

ق5 فرصة أولى لمنتخب قطر عن طريق أكرم عفيف يبعدها دفاع الأردن

انطلاق المباراة

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