مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (0) - (0) الأردن.. فرصة أولى

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

يلعب منتخب قطر أمام نظيره الأردن بنهائي كاس آسيا 2023 في نهائي عربي خالص مرتقب.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر أمام الأردن التي تقام على استاد لوسيل.

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انطلاق المباراة

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