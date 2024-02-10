انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) إيفرتون

السبت، 10 فبراير 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق85. جووووووول الثاااني لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند بعد مجهود فردي رائع وتمريرة من كيفن دي بروين.

ق71. جووووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق57. دخول دي بروين بدلا من ماتيوس نونيس.

ق56. تبديل لإيفرتون بخروج بن جودفري للإصابة ودخول كولمان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. محاولات من مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الأول

ق10. إصابة إيدرسون بعد تدخل مع جودفري لاعب إيفرتون.

بداية المباراة

مانشستر سيتي إيفرتون
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