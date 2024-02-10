فتح الله: السعيد كان يرغب في الانتقال للزمالك منذ عامين.. ومحمود صابر كان قريبا من الأبيض

شدد محمود فتح الله المدرب العام السابق لنادي بيراميدز على أن عبد الله السعيد كان يرغب في الانتقال للزمالك منذ عامين.

وتعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بيراميدز.

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اعتذرت عن عدم الاستمرار مع بيراميدز لأنني حصلت على خبرات كبيرة خلال 4 سنوات مع بيراميدز ورحيل باتشيكو كان مفاجئ في توقيتها لأن رحيله بعد الخروج من كأس الرابطة غريب وكان القرار مقبولا لو رحل بعد كأس السوبر على سبيل المثال".

وواصل "انتقال رمضان صبحي للزمالك؟ كرة القدم علمتنا أن كل شيء وارد ولكن عقده ممتد لموسم إضافي والأمر يعتمد على طريقة تفكيره ورغبته ولا يمكن استبعاد أي شيء ومن الممكن أن يخرج للاحتراف في أوروبا".

وتابع "لم أخطط لأن أصبح الرجل الأول في بيراميدز بعد رحيل باتشيكو ولكن بسبب الظروف كان من الممكن ان أستمر وكنت أستحق ذلك، بحكم الوقت الذي قضيته في النادي أنا أكثر شخص يعرف ظروفه جيدا".

وشدد "عبد الله السعيد كان يرغب في الانتقال للزمالك منذ عامين وطلب الرحيل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وأعتقد أنه سيكون الصفقة الأنجح للزمالك وسيفيده كثيرا، كما سيفيد الزمالك عبد الله".

وكشف "الزمالك يرغب في التعاقد مع محمود صابر منذ الموسم الماضي وكان قريبا من ضمه خلال يناير ولكن لا أعرف سبب فشل الصفقة".

وأتم "عدم حصول بيراميدز على بطولة خلال 4 سنوات لا يعتبر فشلا لأن النادي بنى الكثير خلال تلك الفترة والتتويج بالألقاب ليس سهلا لأنك تنافس فرق قوية وعندما يقدم كل لاعب 120% من مجهوده ستتوج بالألقاب".

ورحل فتح الله عن الجهاز الفني لبيراميدز برحيل جايمي باتشيكو المدرب الأجنبي وبعد التعاقد مع كورنسلا يوريشيتش.