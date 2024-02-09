جوميز جوميز يقرر نقل ملعب تدريبات الزمالك
الجمعة، 09 فبراير 2024 - 18:08
كتب : أحمد شوقي صلاح
قرر جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك نقل ملعب مران الفريق.
وسيقام مران الفريق في ملعب الفرعي إلى استاد الدفاع الجوي بداية من غدا السبت.
ويأتي ذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة في ملعب الفريق بمقر النادي.
ويستعد الأبيض للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
وفاز الزمالك على فريق الشباب مواليد 2003 بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الخميس.
وسجل سيف الدين الجزيري (هدفين) وإبرهيما نداي أهداف الزمالك، فيما أحرز كريم عبدون هدف فريق الشباب الوحيد.
ولعب الزمالك أمام فريق الشباب بالنادي مباراة قُسمت على 3 أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط.
ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة بعد خوض 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري.
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