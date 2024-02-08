تريزيجيه: هدفنا الفوز بلقب كأس تركيا.. وفي الحياة عليك أن تقاتل

شدد محمود حسن "تريزيجيه" على هدف فريقه طرابزون سبور للفوز بلقب كأس تركيا الموسم الجاري.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وسجل تريزيجيه هدفا قاد به فريقه للوصول لربع النهائي بالفوز على جنتشلربيرليجي بنتيجة 2-1.

وقال تريزيجيه عبر قناة A spor التركية: "الحمد لله على الوصول للدور المقبل وإن شاء سنواصل في طريقنا حتى النهائي، وهدفنا هذا الموسم الفوز بكأس تركيا".

وأضاف "لدينا لاعبين جيدين ومدرب رائع ومع جماهيرنا سنحاول معا فعل شيء".

وأكمل "المباراة الأخيرة ضد بشكتاش أعتقد إننا كنا نستحق الفوز بها لكن لم نكن محظوظين في أرض الملعب وأهدرنا فرصا عديدة".

وأتم "وحاولنا مجددا اليوم، وهذه الحياة عليك أن تقاتل والحمد لله فزنا، وسنقاتل من أجل قميص النادي ومشوارنا".

🔴🔵 Trezeguet: Allah'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kupa bizim için en önemli hedef. Harika oyuncularımız harika hocamız var. Taraftarın da vereceği destekle kupayı kazanmak istiyoruz.#ZTK | #GBvTS pic.twitter.com/jE7xmIJXib — A Spor (@aspor) February 8, 2024

وسجل تريزيجيه هدف فوز فريقه في الدقيقة 105 من الوقت الإضافي قائدا طرابزون للوصول لربع النهائي.

وشارك الدولي المصري أساسيا منذ بداية اللقاء وخرج في الدقيقة 116.

وساهم الدولي المصري الموسم الجاري في 7 أهداف بتسجيل 5 وصناعة 2 في 15 مباراة بقميص فريقه.