تريزيجيه يسجل ويقود طرابزون لربع نهائي كأس تركيا
الخميس، 08 فبراير 2024 - 19:42
كتب : FilGoal
قاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه طرابزون سبور لخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا بفوز صعب على جنتشلربيرليجي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وسجل تريزيجيه هدف فوز فريقه في الدقيقة 105 من الوقت الإضافي قائدا طرابزون للوصول لربع النهائي.
وشارك الدولي المصري أساسيا منذ بداية اللقاء.
وتأخر طرابزون بهدف ماليح بوستان في الدقيقة 14 بعد مجهود فردي أكثر من رائع.
GOL | 🔴⚫️ Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor 🔴🔵
⚽️14' Melih Bostan#ZTK | #GBvTS pic.twitter.com/LF2zDfl6pU— A Spor (@aspor) February 8, 2024
وشارك البلجيكي توماس مونييه الوافد الجديد لطرابزون في بداية الشوط الثاني لأول مرة.
وصنع البلجيكي هدفا سجله إيرين إلميلي برأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.
🔴🔵 Trabzonspor Eren Elmalı'nın 90+6'da attığı gol ile karşılaşmayı uzatmaya götürdü. #ZTK | #GBvTS pic.twitter.com/bYdScWnJYS— A Spor (@aspor) February 8, 2024
وانتقل الفريقان لشوطين إضافيين، وحسم تريزيجيه تأهل فريقه بهدف بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده عقب تمريرة من البوسني إدين فيشكا.
GOL | 🔴⚫️ Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor 🔴🔵
⚽️ 105' Trezeguet#ZTK | #GBvTS pic.twitter.com/XUAMkvGncZ— A Spor (@aspor) February 8, 2024
وخرج الدولي المصري في الدقيقة 116 وعوضه الكرواتي فيليبي بينكوفيتش.
وينتظر طرابزون نتائج القرعة من أجل معرفة منافسه في ربع النهائي.
وتأهل حتى الآن كل من فاتح كرامجمروك وأنقرة جوتشو وجالاتاسراي وكونيا سبور وباشاك شهير وفنربخشة وطرابزون سبور.
وتحُسم البطاقة الأخيرة بين بيشكتاش وأنطاليا سبور.