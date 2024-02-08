تريزيجيه يسجل ويقود طرابزون لربع نهائي كأس تركيا

قاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه طرابزون سبور لخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا بفوز صعب على جنتشلربيرليجي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وسجل تريزيجيه هدف فوز فريقه في الدقيقة 105 من الوقت الإضافي قائدا طرابزون للوصول لربع النهائي.

وشارك الدولي المصري أساسيا منذ بداية اللقاء.

وتأخر طرابزون بهدف ماليح بوستان في الدقيقة 14 بعد مجهود فردي أكثر من رائع.

وشارك البلجيكي توماس مونييه الوافد الجديد لطرابزون في بداية الشوط الثاني لأول مرة.

وصنع البلجيكي هدفا سجله إيرين إلميلي برأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

وانتقل الفريقان لشوطين إضافيين، وحسم تريزيجيه تأهل فريقه بهدف بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده عقب تمريرة من البوسني إدين فيشكا.

وخرج الدولي المصري في الدقيقة 116 وعوضه الكرواتي فيليبي بينكوفيتش.

وينتظر طرابزون نتائج القرعة من أجل معرفة منافسه في ربع النهائي.

وتأهل حتى الآن كل من فاتح كرامجمروك وأنقرة جوتشو وجالاتاسراي وكونيا سبور وباشاك شهير وفنربخشة وطرابزون سبور.

وتحُسم البطاقة الأخيرة بين بيشكتاش وأنطاليا سبور.