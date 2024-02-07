مباشر أمم إفريقيا – كوت ديفوار (0)-(0) الكونغو.. هدف أول غير متحسب
الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 21:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.
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ق 9: هدف أول غير محتسب
انطلاق المباراة
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