انتهت أمم إفريقيا – كوت ديفوار (1)-(0) الكونغو.. الأفيال للنهائي

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 21:33

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز كوت ديفوار والتأهل للنهائي

ق 69: رأسية من هالر بعد ركنية تمر أعلى العارضة

ق 65: جوووووووول هالر والأول

ق 60: تسديدة قوية والحارس يتصدى أمام كيسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: كيسي تسديدة بالقدم اليسرى في القائم

ق 40: هالر يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية

ق 28: ماذا أهدرت يا ويسا

ق 9: هدف أول غير محتسب

انطلاق المباراة

كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية الكونغو الديمقراطية
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