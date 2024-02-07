انتهت أمم إفريقيا – كوت ديفوار (1)-(0) الكونغو.. الأفيال للنهائي
الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 21:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.
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نهاية المباراة بفوز كوت ديفوار والتأهل للنهائي
ق 69: رأسية من هالر بعد ركنية تمر أعلى العارضة
ق 65: جوووووووول هالر والأول
ق 60: تسديدة قوية والحارس يتصدى أمام كيسي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 42: كيسي تسديدة بالقدم اليسرى في القائم
ق 40: هالر يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية
ق 28: ماذا أهدرت يا ويسا
ق 9: هدف أول غير محتسب
انطلاق المباراة
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