انتهت الدوري السعودي - الطائي(0)-(3) اتحاد جدة
الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 19:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الطائي ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
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نهاية المباراة
ق87. جووووول ثالث للاتحاد عن طريق رومارينيو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42. جوووووول الثااني للاتحاد عن طريق فيصل الغامدي.
ق8.جوووووول رااائع للاتحاد عن طريق حمد الله بمقصية.
بداية المباراة بعد قليل
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