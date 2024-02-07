انتهت الدوري السعودي - الطائي(0)-(3) اتحاد جدة

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 19:57

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الطائي ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

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نهاية المباراة

ق87. جووووول ثالث للاتحاد عن طريق رومارينيو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووووول الثااني للاتحاد عن طريق فيصل الغامدي.

ق8.جوووووول رااائع للاتحاد عن طريق حمد الله بمقصية.

بداية المباراة بعد قليل

أحمد حجازي اتحاد جدة
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