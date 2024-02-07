انتهت أمم إفريقيا - نيجيريا (1) (1) جنوب إفريقيا.. النسر يحلق

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

نيجيريا - جنوب إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في أولى مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي الفريقان على ملعب السلام في مدينة بواكي بكوت ديفوار في أولى مباريات المربع الذهبي.

ويدير اللقاء تحكيميا أمين عمر.

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انتهت نيجيريا تفوز بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح وتصل للنهائي

ق 115: بطاقة حمراء وخطأ من خارج الـ 18 لجرانت كيكانا

ق 112: تدخل دفاعي رائع وتقنية الفيديو تتدخل

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 101: ويليامز يتعملق أمام تصويبة أوسيمين الصاروخية

لشوطين إضافيين

ق 90+3: أووووووووووووه الثااااااااااااني يضيع بغرابة

ق 88: جوووووووووول تيبوهو موكوينا يسجل التعادل من علامة الجزاء

ق 87: أمين عمر يعود لتقنية الفيديو ويلغي هدف نيجيريا ويحتسب ركلة جزاء لجنوب إفريقيا لصالح بيرسي تاو

ق 86: جووووووول الأفضل يسجل

ق 75: التعاااااادل يضيع تسديدة مكجوبا تمر بجوار القائم

ق 67: جوووووول أووووووول تروست إيكونج يقهر ويليامز

ق 64: أوسيمين يتحصل على ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: مكجوبا يسدد كرة مباغتة يبعدها نوابيلي ببراعة لركنية.

ق 27: تسديدة سهلة من بيرسي تاو يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 26: مطالبات بركلة جزاء لجنوب إفريقيا يرفض أمين عمر

ق 15: بداية قوية لكن دون فرصة محققة

بداية اللقاء

نيجيريا جنوب إفريقيا أمم إفريقيا
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