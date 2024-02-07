مباشر كأس آسيا - إيران (1) - (2) قطر.. جووووووووول راااائع
الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 16:55
كتب : FilGoal
يلعب منتخب قطر أمام إيران ضمن نصف نهائي كأس آسيا 2023.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر أمام إيران.
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انطلاق المباراة
ق44. جوووووول رااائع لقطر عن طريق أكرم عفيف بتسديدة رائعة.
ق32. أكرم عفيف يهدر فرصة الهدف الثاني.
ق17. تسديدة قوية من جاسم الجابر وهدف التعادل
ق3 .الهدف الأول لمنتخب إيران عن طريق سردار أزمون
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