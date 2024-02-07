يورسيتش : أثق في النجاح مع بيراميدز.. وخطط النادي طموحة

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 15:37

كتب : أحمد الخولي

يوريشيتش _ بيراميدز

يثق الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز الجديد في تحقيق النجاح مع النادي.

وأعلن بيراميدز تعيين يورشيتش مدربا جديدا للفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال يورشيتش في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لناديه: "وافقت على عرض بيراميدز سريعا نظرا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها النادي في مصر وإفريقيا".

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وأضاف"بيراميدز يملك إمكانيات كبيرة ومجموعة من الاعبين أصحاب الجودة العالية. أثق في تحقيق النجاح مع هذا النادي".

وشدد "تابعت مباريات بيراميدز وأعرف الفريق جيدا. تحدث مع اللاعبين وهدفنا تحقيق الخطط الطموحة التي يمتلكها النادي".

وكان بيراميدز قد أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الفريق وإسناد المهمة مؤقتا لمحمود فتح الله المدرب العام الذي أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته صباح اليوم الأربعاء.

ويقود المدرب الكرواتي تدريب الفريق ظهر اليوم الأربعاء لأول مرة بصحبة جهازه المعاون على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لأولى مبارياته الرسمية.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام نادي زد في الدوري المصري يوم 14 فبراير الجاري.

الدوري المصري بيراميدز
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