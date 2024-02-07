ثلاثي أجنبي.. الجهاز الفني المعاون لـ يورشيتش في تدريب بيراميدز

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 13:54

كتب : أحمد الخولي

كرونوسلاف يورسيتش - مدرب بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تولي الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مهمة المدير الفني للفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان بيراميدز قد أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الفريق وإسناد المهمة مؤقتا لمحمود فتح الله المدرب العام الذي أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته صباح اليوم الأربعاء.

ويقود المدرب الكرواتي تدريب الفريق ظهر اليوم الأربعاء لأول مرة بصحبة جهازه المعاون على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لأولى مبارياته الرسمية.

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ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام نادي زد في الدوري المصري يوم 14 فبراير الجاري.

وجاء الجهاز المعاون ليوروسيتش كالآتي:

- المدرب المساعد: يوسيب أومرشين تشيكو

كان لاعبا سابقا، في يوغوسلافيا وكرواتيا والصين وفرنسا.

وعمل كمدرب في العديد من الأندية والمنتخبات من بينها منتخب كرواتيا تحت 19 عاما ونادي أضنة سبور التركي، ومساعدا لمنتخب السعودية الأول، وكذلك مدربا لمشروع اكتشاف المواهب بالسعودية، وحاصل على Uefa Pro منذ عام 2011.

- مدرب الأحمال: زفنكو كوميس

سبق له العمل في نادي ليفربول الإنجليزي لمدة 5 سنوات منذ عام 2000 وحتى 2005، وكذلك في صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني، ونادي باير ليفركوزن الألماني ومنتخب سويسرا الأول، ومنتخب كرواتيا، ودينامو زغرب الكرواتي، والنصر الإماراتي.

- مدرب التأهيل: مارين مانداريتش

رغم صغر سنه يمتلك الخبرات، ومدرب محترف وسبق له العمل في تأهيل وتجهيز العديد من اللاعبين في أندية الدوري الكرواتي، وكذلك الدوري الإيطالي.

كما يضم الجهاز الفني كل من محمد ناجي جدو مدرب الفريق وخالد عبد الله مدرب حراس مرمى.

وسبق للمدرب الكرواتي قيادة منتخب السعودية في 2017، والنصر السعودي في 2018، وبني ياس والنصر الإماراتي وفاز مع الأخير بكأس الدوري الإماراتي عام 2020.

بيراميدز كرونوسلاف يورسيتش
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