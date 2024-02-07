حسين لبيب: صفقات الزمالك كلفتنا 50 مليون.. ونتمنى من الأهلي حل أزمة كهربا

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن قيمة الصفقات التي أبرمها الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وعددها 10 لاعبين.

وقال حسين لبيب عبر قناة أون تي في: "صفقات الزمالك الشتوية وعددها 10 لاعبين كلفت النادي أقل بنسبة 70% من 4 صفقات سابقة للنادي".

وأضاف "دفعنا 50 مليون جنيه بشكل فوري في صفقات الزمالك الشتوية".

وواصل "تفاوضنا مع مصطفى أشرف في البداية وبعد ذلك تراجعنا عن الصفقة دون النظر لأي شيء آخر".

وأكمل "حل أزمة القيد كانت أصعب ملف قابل مجلس إدارة الزمالك".

وشدد "نتمنى من النادي الأهلي أن يساعدنا في الحصول على غرامة كهربا".

وأوضح "الونش في رأيي هو أفضل مدافع في مصر وإفريقيا، وهو لاعب يمتلك إرادة حديدية وبدأنا العمل على سفره للخضوع للجراحة والفريق به مجموعة مميزة من اللاعبين تستطيع تعويض غيابه".

وأتم تصريحاته "تواجدي في قطر قبل أيام كان فقط من أجل عملي الخاص، وكان أقصى طموحنا هو حل أزمة القيد فقط ونجحنا في التعاقد مع مدرب جديد وإبرام 10 صفقات".

وتعاقد الزمالك مع 10 لاعبين وهم: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – زياد كمال – محمد عاطف – مهاب ياسر – ترافيس موتيابا – أحمد حمدي – ياسر حمد – محمد شحاتة – سيف فاروق جعفر.