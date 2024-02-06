مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. إلغاء الهدف

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

أحمد عيد - الاتحاد - سيراميكا - الصور من حساب الاتحاد

يلعب الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويصعد المتأهل لمواجهة طلائع الجيش في المباراة النهائية.

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ق44 إلغاء الهدف

ق43 جوووووووول التعادل للاتحاد

ق 33: طرد أحمد هاني لاعب سيراميكا

ق 26: جووووووول قندوسي والأول

ق2 هدف غير محتسب لرجب نبيل بداعي التسلل

انطلاق المباراة

الاتحاد كأس الرابطة سيراميكا
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