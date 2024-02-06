مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. إلغاء الهدف

خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد هاشم

عقدة النهائيات وسواريز منعه من كأس العالم.. أبرز المحطات التدريبية في مسيرته حسام حسن

حسام حسن.. بطل الطفولة الذي ستجده داخلك رغم اختلافك معه

إصابة صلاح والمدرب الأجنبي.. ملخص 18 يوما من التضارب في اتحاد الكرة