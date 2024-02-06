انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. حامل اللقب إلى النهائي

عبد الحميد بسيوني: قاتلنا من أجل نهائي كأس الرابطة.. وهذه رسالتي لحسام حسن

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كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا إلى النهائي مدافعا عن لقبه بعد الفوز على الاتحاد

أبرزهم لاعب الزمالك الجديد.. 18 صفقة من القسم الثاني للدوري الممتاز

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مصدر مقرب من حسام حسن يكشف لـ في الجول موقفه من الحصول على الرخص التدريبية

تصريحات الماضي تدل على المستقبل.. كيف سيتعامل التوأم مع أزمات صلاح والمنتخب؟

خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم اتفاقه بشأن لاعب سيراميكا السابق