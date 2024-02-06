انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. حامل اللقب إلى النهائي

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

أحمد عيد - الاتحاد - سيراميكا - الصور من حساب الاتحاد

يلعب الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويصعد المتأهل لمواجهة طلائع الجيش في المباراة النهائية.

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نهاية المباراة

ق94 أحمد رمضان ينقذ مرماه من على خط المرمى ويمنع التعادل

ق48 تسديدة من صديق أوجولا ولكن بجوار القائم الأيسر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 إلغاء الهدف

ق43 جوووووووول التعادل للاتحاد

ق 33: طرد أحمد هاني لاعب سيراميكا

ق 26: جووووووول قندوسي والأول

ق2 هدف غير محتسب لرجب نبيل بداعي التسلل

انطلاق المباراة

الاتحاد كأس الرابطة سيراميكا
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