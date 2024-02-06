مباشر كأس آسيا - الأردن (0)-(0) كوريا الجنوبية.. الأول يضيع

كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ

تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية

كأس آسيا - مؤتمر مدرب قطر: لا أخطط للوصول إلى ركلات الترجيح ضد إيران