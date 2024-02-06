مباشر كأس آسيا - الأردن (0)-(0) كوريا الجنوبية.. الأول يضيع

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

احتفال عبد الله نصيب بهدف الأردن ضد طاجيكستان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأردن ضد كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية

ق41 فرصة خطيرة لمنتخب الأردن يبعدها حارس مرمى منتخب كوريا

ق34 ضغط هجومي لمنتخب كوريا الجنوبية على مرمى الأردن

ق19 هدف غير محتسب لسون بداعي التسلل

بداية المباراة

كوريا الجنوبية الأردن كأس آسيا
نرشح لكم
كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية كأس آسيا - مؤتمر مدرب قطر: لا أخطط للوصول إلى ركلات الترجيح ضد إيران مواعيد مباريات الثلاثاء 6 فبراير - نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.. والأردن ضد كوريا كأس آسيا - مؤتمر مدرب كوريا: علينا تفادي أخطاء المواجهة الأولى ضد الأردن كأس آسيا - مؤتمر عموتة: التعمري جاهز لمواجهة كوريا.. ومستعدون للعب 120 دقيقة كأس آسيا - مواعيد وملاعب مباريات نصف النهائي.. القنوات الناقلة كأس آسيا - لا تختبر برشم.. قطر إلى نصف النهائي بسيناريو ماراثوني ضد أوزبكستان
أخر الأخبار
مواجهة محتملة مع كرواتيا.. موعد المهمة الأولى لـ حسام حسن مع منتخب مصر 8 دقيقة | منتخب مصر
المدرسة الألمانية ضد البرتغالية.. آس: خلاف بين لابورتا وديكو حول المدرب الجديد 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي ينفي تهمة التهرب من مباريات الجولة الآسيوية 57 دقيقة | أمريكا
مباشر كأس آسيا - الأردن (0)-(0) كوريا الجنوبية.. الأول يضيع ساعة | آسيا
الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ ساعة | آسيا
تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية ساعة | آسيا
مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(1) طلائع الجيش.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد